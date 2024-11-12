

شارك بنك وربة كراع ذهبي لمؤتمر «أيوفي» الثاني والعشرين للعمل المصرفي والمالي الإسلامي والذي نظمته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، والذي تم عقده على مدار يومين في الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر الجاري في مملكة البحرين، بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ممثلة في معهد البنك الإسلامي للتنمية.



وتأتي مشاركة بنك وربة كراع ذهبي للمؤتمر، انطلاقا من حرص «وربة» على تطوير وتعميق المسيرة المصرفية الإسلامية، وتأكيد دعمه المستمر للارتقاء بالمنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يعد المؤتمر أحد أبرز التجمعات للمتخصصين العاملين في القطاعات الشرعية وصناع القرار لمناقشة مختلف الموضوعات والمستجدات الملحة في الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.



وتمثل مشاركة وربة التي ترأس وفدها المدير التنفيذي للإدارة الشرعية في البنك عبدالله فخرو فرصة لتبادل الأفكار والرؤى والتصورات مع قادة صناعة التمويل الإسلامي والمتخصصين في الصناعة المصرفية الإسلامية، واستعراض أهم القضايا والموضوعات التي تتطلب حلولا وتطبيقات عملية في العمل المصرفي الإسلامي، خصوصا أن قطاع المصرفية الإسلامية يحتاج إلى استمرار جهود البحث والتطوير لمعالجة مختلف المسائل التي تواجه تطوره، كما استعرض البنك على شاشات المؤتمر بعض الخدمات الشرعية الذكية التي يقدمها لعملائه، مثل: حاسبة زكاة الذهب والأسهم وفتاوى الهيئة التفاعلية عبر تطبيقه الذكي.



وتمحور المؤتمر حول تعزيز إمكانات المالية الإسلامية لبناء بيئة مستدامة وفعالة ومرنة لصناعة الحلال في الاقتصادات المسلمة، وقد حظي المؤتمر بدعم العديد من الهيئات والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والأكاديمية، إلى جانب مزودي خدمات الدعم ومنصات تبادل المعرفة.



و«أيوفي» هي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991 في مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر، على رأسها إصدار 100 معيار حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة، بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول، باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبق معايير الهيئة حاليا المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، التي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.