

ياسر العيلة



ضمن فعاليات مهرجان «BACKSTAGE» المسرحي في دورته الأولى، قدمت شركة «لوب برودكشن» مساء أمس الأول آخر عروض المهرجان وهي المسرحية الكوميدية «الرجاء عدم الإزعاج»، تأليف وإخراج محمد جمال الشطي، بطولة النجم أسامة المزيعل، وسط حضور جماهيري كبير.



العمل شبه «مونودراما»، لأنه لم يعتمد على ممثل واحد كعادة هذا النوع من المسرح لكن المخرج استعان بمجاميع جسدوا شخصيات الأشباح في العرض الذي يدور حول شخص مشهور في «السوشيال ميديا» يدعى «صريح أمين» سمع عن سقوط شخص من غرفة أحد الفنادق في حادث تكرر من قبل أكثر من مرة وبنفس الطريقة من الغرفة نفسها، فيعتقد البعض أن هذه الغرفة ملعونة ومسكونة بالجن، وهذا سبب حالات الانتحار.



يحاول «صريح» كشف الحقيقة، وأن كل ذلك أكاذيب ويقرر قضاء ليلة في الغرفة ليثبت أن كل ما يتردد عنها مجرد شائعات، لكن تحدث معه مواقف مرعبة كوميدية تكون نتيجتها انه يرمي بنفسه منها ليصبح الضحية رقم 6.



المسرحية سلطت الضوء على تزييف الحقائق والأكاذيب من خلال بعض مشاهير «السوشيال ميديا» بحثا عن «التريند» ومزيد من المتابعين، ونجح مؤلف ومخرج العمل الموهوب محمد جمال الشطي في تقديم عمل ممتع بمعنى الكلمة من كل الجوانب، فكما هو معروف فإن المونودراما تعتمد على المخاطبة والسرد، وقد شاهدنا في العرض احداثا كثيرة ولا توجد حوارات داخلية، بمعنى أن البطل لا يتحدث مع مجهول إنما يتحدث مع المتابعين له من خلال «اللايف» المفتوح عبر حسابه في «السوشيال ميديا».



يمتلك الشطي إمكانات كاتب واسع الخيال، وصاحب رؤية مكنته من ضبط السرد، وتصعيد الحالة الدرامية بشخصية واحدة على الخشبة، وساعده في ذلك الديكور المبهر للعبقري محمد بهبهاني، حيث كان الديكور عنصرا محوريا في العرض، واستغل المخرج كل تفاصيل وخدع الديكور لصالح العمل مع أزياء الموهوبة رابعة اليوسف، والموسيقى والمؤثرات الصوتية لعبدالله العلي، التي كانت من عناصر النجاح، فقدم صورة بصرية رائعة.



جسد النجم أسامة المزيعل شخصية «صريح أمين» بمرونة وبراعة وخفة حركة، متمسكا بالتعبير الصوتي وبصقل حركات الوجه التي استطاعت إبراز قوته الداخلية كفنان أمسك بالمسرحية المونودرامية بأريحية خلاقة، واستطاع توصيل رسالة العرض للجمهور عبر الكلام والإيماءة والإشارة وحركة جسده وصمته وانفعالاته الداخلية، فاستحق وقوف الجميع في نهاية العرض وهم يصفقون له.



في النهاية، لا بد من توجيه كلمة شكر لكل القائمين على المهرجان، وعلى رأسهم عراب الجيل الحالي من المسرحيين الفنان محمد الحملي ومعه عبدالله الخضر وعبدالله الرميان الذين غامروا بتقديم هذا المهرجان الذي قدم للساحة الفنية مواهب شابة ستكون لها شأن كبير في الفترة المقبلة.