

دمشق - هدى العبود



دار الكثير من الأحاديث الفترة الماضية في الأوساط الفنية السورية عن إيقاف مسلسل «حبق» أو تأجيله ربما لأسباب مادية أو غياب أبطال المسلسل جراء التزامهم بأعمال أخرى، لكن مصادر قريبة وموثوقة من صناع المسلسل كشفت لـ «الأنباء» عن أن تصوير العمل سيستأنف قريبا جدا، وقد يكون بداية الأسبوع المقبل.



وعزت المصادر سبب التوقف الى تعرض الفنان مهيار خضور لأزمة صحية «الرشح»، والتزام الفنانة كاريس بشار بمسلسل «تحت سابع أرض»، مع شركة الصباح اللبنانية، لافتة إلى أن العمل مقسم لثلاثة أجزاء، وصور منه الثلث، ومن المقرر أن يكون منافسا على فضائيات رمضان المقبل.