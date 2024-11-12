

عبدالحميد الخطيب



أعلنت شركة «باشا غروب»، الجهة المنتجة لمهرجان «موسم الكويت الغنائي 2024»، عن تنظيم ليلة غنائية استثنائية مليئة بالحماس والإبداع والإحساس تجمع الجمهور الكويتي مع الفنان تامر حسني، وذلك في 12 ديسمبر المقبل بمسرح «الأرينا كويت» الذي يعتبر الأكبر والأحدث في البلاد والمصمم لاستضافة أبرز الأحداث الثقافية والفنية.



وفي هذا الصدد، قال المنتج حسين موسى: ستكون ليلة تامر حسني علامة مميزة وسط الفعاليات الفنية في الكويت، لافتا إلى أن المسرح سيشهد تجهزيات ضخمة بتصميمات عالمية تعكس الهوية الثقافية للكويت وتبرز مكانة تامر كنجم له مكانة كبيرة في قلوب محبيه، مستدركا: نسعى لتحضير هذا الحفل ليكون هدية للجمهور وعلامة فارقة في قطاع الترفيه بدولة الكويت. كما أعلن موسى أن الحفل سيشهد مفاجأة غير مسبوقة سيتم الاعلان عنها خلال الساعات المقبلة، مما يزيد من الحماس ويضفي طابعا من الغموض والتشويق على هذا الحدث الموسيقي الغنائي المرتقب، واعدا بأن تكون الأمسية تجربة لا تُنسى.



وتعرف حفلات تامر حسني بشعبيتها الكبيرة بين الجمهور الكويتي، حيث تشهد دائما إقبالا واسعا يعكس العلاقة القوية التي تربطه بمعجبيه، ومن المنتظر أن يقدم تامر مجموعة من أغانيه الشهيرة التي تلامس المشاعر وتعيد الذكريات الجميلة.