

بيروت - بولين فاضل



تحدثت الفنانة نوال الزغبي عن حياتها الفنية والشخصية، وجددت رفضها لفكرة الزواج للمرة الثانية وتركيزها كامرأة مستقلة، تملك كامل الحرية في تقرير ما تريده في الحياة والاهتمام بأولادها الثلاثة، مؤكدة أنها لا تحب المرأة الضعيفة بالحياة والتي تعتمد على زوجها، وقالت: «إذا زوجي بيشتغل لشو أشتغل، على المرأة أن تعمل فقط كي تكون مستقلة، لو لم أكن مستقلة لما تمكنت من الحصول على الطلاق وأن أكون مسؤولة عن تربية أولادي من الألف إلى الياء»، مشددة على أنه عندما تكون المرأة مسؤولة عن نفسها فلا شيء يستطيع كسرها، لأن ما يكسر المرأة هم أولادها فقط.

وتابعت نوال، خلال استضافتها في بودكاست «حكمت وهبة» على «يوتيوب»: «نصيحتي لكل امرأة كما قلت سابقا أن تتكل على نفسها لا على الرجل وتتركه ليقوم بالصرف عليها ويدللها ويعطيها قيمة».