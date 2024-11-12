دوت انفجارات عنيفة في ريف حمص الجنوبي، نتيجة قصف إسرائيلي جديد، بعد يوم على غارة مماثلة طالت منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.



وتحدثت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن «عدوان إسرائيلي في محيط منطقة شنشار بريف حمص الجنوبي». وأكدت انه تم «قطع الأوتستراد الدولي حمص- دمشق مؤقتا جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مكان تجمع مساعدات للوافدين اللبنانيين في منطقة شمسين جنوب حمص بالقرب من الاوتستراد» الذي يعتبر الشريان الاستراتيجي الأهم في سورية، حيث يصل شمال البلاد بجنوبها.



أما المرصد السوري لحقوق الإنسان فقال من جهته إن الغارة استهدفت «مستودعا للذخيرة لحزب الله اللبناني» في منطقة شنشار بين ضاحية المجد وشمسين على طريق حمص - دمشق، تلاها تصاعد كثيف للدخان وانفجارات متتالية من المستودع المستهدف. وأشار المرصد إلى أنها منطقة عسكرية، حيث تنتشر فيها الفرقة 15 والفرقة 11 التابعتين للجيش السوري، ومقرات عسكرية لـ «حزب الله» اللبناني.



وأفاد موقع «عنب بلدي» في حمص بأن غارة جوية استهدفت مساكن الضباط في ضاحية المجد بالقرب من دوار «تدمر»، إلى جانب غارة أخرى استهدفت نقطة عسكرية بالقرب من حسياء جنوبي حمص.