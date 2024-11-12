

العزلة الاجتماعية وزيادة معدلات الوفيات



ارتبطت العزلة الاجتماعية سابقا بتدهور الصحة العامة والوفيات بين كبار السن الذين أعمارهم 65 عاما وما فوق. والآن، حدد باحثو جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وجامعة ألاباما في برمنغهام، علاقة قوية بين العزلة الاجتماعية وزيادة معدلات الوفيات وخاصة بين البالغين المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن.



وكشفت الدراسة أن العزلة الاجتماعية، التي تعني قلة أو انعدام التواصل الاجتماعي، قد تشكل خطرا إضافيا على المرضى الذين يعانون من هذا المرض المزمن. ويُعتقد أن خصائص المرض مثل ضيق التنفس والضعف البدني تسهم في هذه العزلة، حيث تجعل الأنشطة الاجتماعية اليومية مرهقة أو شبه مستحيلة لبعض المرضى.



وركزت الدراسة على تحليل بيانات مسح الصحة والتقاعد بين عامي 2006 و2022، حيث تمت دراسة معدلات الوفيات بين 1241 بالغا مصابا بالمرض، مع قياس العزلة الاجتماعية باستخدام مقياس يعكس عوامل عدة، مثل عدم الزواج والعيش وحيدا وقلة التواصل مع الأسرة أو الأصدقاء وعدم المشاركة في الأنشطة المجتمعية. وأظهرت النتائج أن المرضى المعزولين اجتماعيا كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 35% مقارنة بنظرائهم غير المعزولين، حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر والتعليم والأمراض المصاحبة والاكتئاب وتعاطي التبغ.



المصدر: «ميديكال إكسبريس»