

هل هناك نكهات محددة من السجائر الإلكترونية تكون أكثر ضرراً على الرئة من غيرها؟



توصل فريق من العلماء إلى نتائج جديدة تكشف عن أن السجائر الإلكترونية قد تحمل مخاطر صحية أكبر مما كان يعتقد سابقا، حيث وجد فريق البحث في جامعة ماكجيل بكندا أن السجائر الإلكترونية بنكهة التوت تضر خلايا المناعة في الرئتين بشكل أكبر مقارنة بالنكهات الأخرى.



وأظهرت التجارب أن النكهات الحلوة مثل نكهة التوت، تتداخل مع عمل خلايا مناعية تسمى البلاعم السنخية (الخلايا البلعمية الرئوية)، تلعب دورا مهما في الدفاع عن الرئتين ضد البكتيريا والملوثات. وهذه التداخلات قد تؤدي إلى ضعف في قدرة الخلايا على محاربة العدوى، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل ضيق التنفس والمشاكل الرئوية الأخرى.



وأوضح الباحثون أن خلايا البلاعم السنخية تعيش على جدران الحويصلات الهوائية في الرئتين، وتعمل حارسا ضد مسببات الأمراض. وفي الأجسام التي تعرضت لبخار السجائر الإلكترونية بنكهة التوت، لاحظ الباحثون انخفاضا كبيرا في قدرة هذه الخلايا على التحرك والبحث عن الملوثات، بينما لم تظهر هذه الخلايا أي تغييرات سلبية في سلوكها لدى الأجسام التي تعرضت لبخار السجائر الإلكترونية عديمة النكهة.



وأظهرت الدراسة أيضا أن الأجسام التي تعرضت للسجائر الإلكترونية بنكهة التوت كانت أكثر عرضة للإصابة بالبكتيريا المسببة للأمراض، مثل Pseudomonas aeruginosa الشائعة في الرئتين بين المدخنين، مقارنة بالتي تعرضت لبخار السجائر الإلكترونية عديمة النكهة.



وأوضحت د.أجيثا ثانابالاسوريار أن النكهات الكيميائية المضافة إلى السجائر الإلكترونية قد تكون أكثر تعقيدا مما يعتقد البعض. وعلى سبيل المثال، نكهة التوت تحتوي على العديد من المواد الكيميائية المختلفة التي قد يكون لها تأثيرات ضارة أكثر من النكهات الأخرى. وحث الباحثون على ضرورة توخي الحذر بشأن إضافة النكهات المعقدة إلى السجائر الإلكترونية، خاصة في ظل تزايد استخدامها بين الشباب، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية في المستقبل.



المصدر: «ديلي ميل»