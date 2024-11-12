

يحيى حميدان



يعاود فريق الكرة بنادي الكويت تدريباته المعتادة اليوم بعد راحة لمدة 4 أيام عقب التعادل مع شباب الأهلي الإماراتي 3-3 الأربعاء الماضي في «دوري أبطال آسيا 2».



ويفتقد «الأبيض» في تدريباته خلال المرحلة المقبلة لاعبيه المنضمين لصفوف المنتخبين الوطنيين الأول والأولمبي، بالإضافة إلى بعض اللاعبين المصابين الذين سيحصلون على التأهيل الكاف لإيصالهم الى الجاهزية المطلوبة.



وحصل المدرب المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش وجميع المحترفين الأجانب على إجازة خارج البلاد وقضوها في بلدانهم، على أن يتواجدوا جميعهم في تدريب اليوم.



ويستعد الفريق الكويتاوي لمواجهتيه المقبلتين أمام ناساف الأوزبكي في طشقند 27 الجاري، والحسين إربد الأردني على ستاد نادي الكويت في 4 ديسمبر المقبل، وذلك خلال فترة توقف النشاط المحلي بسبب الاستعداد لاستضافة كأس «خليجي زين 26» في البلاد خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 3 يناير المقبل.