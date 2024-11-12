

مبارك الخالدي



مع اقتراب موعد المباراة المرتقبة لمنتخبنا الوطني لكرة القدم مع منتخب كوريا الجنوبية بعد غد الخميس ضمن تصفيات كأس العالم 2026 ونقل التدريبات إلى الملعب الفرعي لاستاد جابر الدولي، أبدى الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي تخوفه من الإصابات التي قد تواجه بعض اللاعبين خلال الـ24 ساعة المقبلة، حيث اتجه إلى تخفيف الأحمال التدريبية في الحصص المتبقية لضمان سلامة جميع اللاعبين خصوصا بعد تعرض اللاعب مهدي دشتي للإصابة أثناء التدريبات واصبح خارج القائمة، فيما شهدت التدريبات مشاركة الحارس خالد الرشيدي بعد عودته من لندن وسلطان العنزي القادم من فريقه ظفار العماني.



وتشير التوقعات إلى اقتراب الجهاز الفني من وضع يده على التشكيلة التي سيخوض بها اللقاء وهو ما ينسجم مع القرار الخاص بتخفيف الأحمال التدريبية والتركيز على المحاضرات الفنية المتضمنة شرحا للأفكار المطلوبة وتنفيذها في التدريبات المتبقية.



وتأتي التحضيرات في إطار استعدادات منتخبنا لخوض الجولتين الخامسة بعد غد أمام منتخب كوريا الجنوبية والسادسة أمام منتخب الأردن في 19 الجاري ضمن منافسات الدور الثالث لتصفيات كأس العالم المقررة في أميركا وكندا والمكسيك 2026 وذلك لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات العراق وسلطنة عمان وفلسطين.



الجدير بالذكر أن منتخب كوريا الجنوبية يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط يليه المنتخب الأردني بـ7 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب العراقي فيما يحتل منتخب سلطنة عمان المركز الرابع بفارق الأهداف عن «الأزرق» خامس الترتيب ولكل منهما 3 نقاط وأخيرا منتخب فلسطين الذي يحمل في جعبته نقطتين.

من جانب آخر، عقد مساء أمس الأول الاجتماع الأمني الخاص بمباراتي «الأزرق» مع منتخب كوريا الجنوبية ثم منتخب الأردن لبحث الترتيبات اللازمة لاستضافة المواجهتين المهمتين في مشوار منتخبنا، وتأمين عمليات دخول وخروج الجماهير بسلاسة إلى ملعب المباراة (ستاد جابر الدولي).