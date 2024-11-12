

مبارك الخالدي



أرجأ مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الذي عقد مساء أمس الأول تأجيل البت في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال إلى ما بعد مباراة «الأزرق» أمام الأردن في 19 الجاري ضمن تصفيات كأس العالم، وذلك لدعم المنتخب ومساندة اللاعبين.



وأوصى رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف بسرعة إنهاء تأخر صرف رواتب الموظفين (مدربين وإداريين وسكرتارية) المتأخرة بسبب عدم وجود اعتماد توقيع بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة.



ومن المتوقع أن يتم تسكين مناصب الأعضاء بعد اتفاق بين الأعضاء على أن يتولى أسامة حسين منصب نائب الرئيس للشؤون الفنية، ومبارك عبدالعزيز نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، وفهد الهملان عضوا في الاتحاد الخليجي، وأحمد عجب عضوا في اتحاد غرب آسيا ، وأيمن الحسيني عضوا في لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي.