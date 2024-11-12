

يعقوب العوضي



يفتتح فريق اليد الأول في نادي كاظمة مواجهته في البطولة الآسيوية الـ 27 للأندية الأبطال لكرة اليد والمقامة في الدوحة خلال الفترة من 12 حتى 27 الجاري أمام أهلي سداب العماني في الـ 1.45 ظهر اليوم ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب «البرتقالي» كلا من: الدحيل القطري، الخليج السعودي وسانت مس كيرمان الإيراني.



ويقود «البرتقالي» المدرب الصربي بوزو، الذي يملك المحترفين التونسيين أنور بن عبدالله ومحمد فراد بالإضافة إلى محترفي البطولة التونسي وجدي سنان والأرجنتيني موسكوانو لوكس والبرتغالي غونزالو فيليب.



ويتطلع الفريق لتحقيق اللقب والوصول إلى انجاز جديد، حيث أعد العدة عبر المباريات المحلية في بطولة الدوري العام، مضافة اليها فترة الإعداد الخارجي في معسكر قوي أقامه في القاهرة خاض خلاله عددا من المباريات الودية التي وضع من خلالها المدرب لمساته الأخيرة على التشكيلة التي ستخوض البطولة.

وكان المدرب الصربي بوزو قد أكد قبل المغادرة إلى البطولة أن الفريق لديه الإمكانيات لتحقيق الطموحات، مشيدا بالأداء الكبير الذي يقدمه الفريق في البطولة المحلية، كما أشاد بدعم إدارة النادي والجهازين الإداري والفني وحرصهم على تذليل الصعوبات للاعبين والفريق ككل.

وحول مباريات البطولة قال: «لدينا لاعبون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومن جانبنا نتطلع لتحقيق النتائج الإيجابية دوما، ورغم صعوبة البطولة والمهمة ومباراة اليوم إلا أنني أثق بقدرة اللاعبين على الظهور بالصورة الفنية المشرفة التي تعكس مستوى كرة اليد الكويتية في المحفل الدولي».