

تراجع أرسنال في سباق اللقب بعد تعادله مع مضيفه وجاره تشلسي 1-1 في ختام المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.



وبعد تقدمه عبر البرازيلي غابريال مارتينيلي (60)، تلقى أرسنال هدف التعادل الذي سجله البرتغالي بيدرو نيتو (70). واكتفى أرسنال الوصيف في الموسمين الماضيين بنقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن تشلسي الثالث، و9 نقاط عن ليفربول المتصدر.



ورد مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا على سؤال حول ما يلزم لإغلاق الفجوة مع ليفربول، قائلا «الفوز، الفوز والفوز. هذا ما علينا فعله. ليس هناك شيء يمكننا فعله حاليا لتغيير مركزنا».



وأضاف «عندما تشتد الأمور كشر عن أنيابك، وكم تريد تحقيق ذلك الفوز. حين تكون في ديزني لاند كل شيء يكون جميلا والجميع لطفاء، لكن حين تصبح الأمور معقدة وظلماء يحين وقت إظهار الشجاعة».



إسبانيا



انتقد برشلونة «الخطأ الكبير» الذي ارتكب بعدم احتساب هدف الپولندي روبرت ليفاندوفسكي في الخسارة أمام ريال سوسييداد 0-1 بالمرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.



وبعد سلسلة من 7 انتصارات في جميع المسابقات، عاد برشلونة المتصدر من الباسك بهزيمته الثانية للموسم في الدوري، بعد هزيمة أولى أمام أوساسونا 2-4 في 28 سبتمبر. وكانت هناك إمكانية أن تأخذ المباراة منحنى مختلفا لو احتسب هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة 14 حين كان التعادل السلبي سيد الموقف بداعي التسلل بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد (في أيه آر).



وأظهرت صورة الخطوط التحليلية، أن اللاعب الپولندي كان متقدما بمقدار طرف الحذاء.



وكان المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك متأكدا أن «القرار كان خاطئا بوضوح. كان الخطأ التحكيمي واضحا، لكن علينا تقبل ذلك». وتابع «لم يكن خطأ الحكم الرئيسي، نحن بشر ونرتكب الأخطاء، واليوم الخطأ كان كبيرا». إلى ذلك، سيغيب لاعب برشلونة الشاب لامين جمال بين أسبوعين وثلاثة عن الملاعب بسبب إصابة في كاحله.



إيطاليا



فشل إنتر حامل اللقب في إزاحة ضيفه نابولي عن الصدارة بالتعادل معه 1-1، وذلك في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي.



في ميلانو، فشل إنتر في مواصلة نتائجه الرائعة وتحقيق فوزه التاسع في آخر 10 مباريات محليا وقاريا في سلسلة من دون هزيمة، ما أبقى نابولي في الصدارة لكن بفارق نقطة فقط خلف كل من أتالانتا وفيورنتينا وحامل اللقب ولاتسيو، ونقطتين خلف يوفنتوس الفائز على جاره تورينو 2-0.