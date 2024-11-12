

تواصل بطولة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد السنوية للرماية منافساتها اليوم الثلاثاء بإقامة مسابقة «تراب مختلط» 75 طبق، من 8:30 صباحا حتى 12:00 ظهرا، على أن يقام النهائي من 1:30 حتى 3:00 عصرا، كما تنطلق اليوم أيضا مسابقة منافسات بندقية هواء 10 متر (رجال وسيدات)، تعقبها إقامة نهائي المسابقتين، إلى جانب إجراء التدريب الرسمي لمسابقة السكيت.



ومن المقرر أن تختتم منافسات البطولة، التي تحظى برعاية ودعم سمو ولي العهد الجمعة المقبل.



وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرماية عبدالله الدوسري ان الوفد السعودي يشارك في البطولة بـ4 رماة، مضيفا أن الوفد يهدف إلى إعداد الرماة للاستحقاقات المقبلة في ظل السياسة التي يتبعها الاتحاد بالوصول إلى المستوى الفني الذي يؤهل الرماة لتحقيق النتائج المأمولة، مضيفا أن البطولة توفر الاحتكاك اللازم وصقل خبرات الرماة نظرا لمشاركة عدد كبير من الرماة أصحاب المستويات الكبيرة والمتميزة.

وثمن الدور الكبير للاتحاد الكويتي للرماية في التنظيم المميز، ومشددا على انه يأتي استكمالا لما للبطولات السابقة التي تم تنظيمها وحققت النجاح بشكل منقطع النظير سواء على المستوى الفني أو التنظيمي.

من جهته، تقدم أمين عام الاتحاد العماني للرماية حمد البلوشي بالشكر للاتحاد الكويتي للرماية لتنظيم بطولة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والبطولة العربية، مؤكدا ان هذا الأمر ليس بالغريب على الكويت التي لطالما جمعت رماة العرب في الكويت التي تعتبر «بيت العرب» في لعبة الرماية لما تملكه من إمكانيات ومنشآت عالمية وأولمبية ووجود الخبرات الوطنية القادرة على تنظيم مثل هذه الأحداث المهمة بكل احترافية.