أطلقت سلطنة عُمان ممثلة بشركة «عدسة عمان» أول قمر اصطناعي مسجل باسمها لدى المنظمة الدولية للاتصالات ويختص بتقنيات الاستشعار عن بُعد ومراقبة الأرض ومعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية «أونا» في بيان أمس، أن القمر الاصطناعي (OL-1) زود بقدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي ليكون أداة فاعلة لالتقاط وتحليل الصور عالية الدقة في الزمن الفعلي كقمر اصطناعي بصري.



وأضافت الوكالة أن أجهزة الاستشعار المتقدمة بالقمر تتيح جمع صور تفصيلية لمناظر السلطنة الطبيعية والبنية الأساسية والموارد الطبيعية، ويقوم الذكاء الاصطناعي بمعالجة هذه البيانات لتقديم حلول قابلة للتنفيذ بشكل أسرع من الأقمار الاصطناعية التقليدية.



وأشارت إلى أن قدرة القمر الاصطناعي المعززة بالذكاء الاصطناعي تتيح أيضا اكتشاف التغييرات وتصنيف تغطية الأرض ومراقبة الظروف البيئية بدقة عالية مما يحول البيانات إلى حلول عملية تفيد مختلف القطاعات.



وتسعى شركة «عدسة عمان» إلى إطلاق كوكبة من الأقمار الاصطناعية خلال السنوات الخمس المقبلة وتطوير تقنيات جديدة للمدن الذكية وتعزيز تحليلات البيانات بالتعاون مع شركائها.