بحفظ الله ورعايته غادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بعد ترؤس سموه وفد دولة الكويت في القمة العربية والإسلامية غير العادية والتي عقدت في العاصمة الرياض.

وكان في وداع سموه على أرض المطار سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر الصباح وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.