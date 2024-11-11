بعث ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ببرقية شكر لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصها:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،

وإذ أغادر المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد مشاركتي ممثلا عن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في قمة المتابعة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض، أود أن أعبر لسموكم عن جزيل الشكر ووافر الامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم ضيافة جسدا عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية وأواصر القربى التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.

كما يطيب لي أن أسجل بالغ التقدير للجهود المشهودة في إعداد وتنظيم هذه القمة الهامة في ظل ظروف بالغة الدقة وأحداث إقليمية ودولية متسارعة وبمشاركة دولية واسعة رفيعة المستوى أكدت المكانة المرموقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، متطلعا إلى أن تسهم القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه القمة في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من مساس بسيادة وسلامة أراضيها وما يهدد أمن المنطقة واستقرارها جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وختاما، أدعو الله تعالى لسموكم بدوام التوفيق ووافر الصحة وتمام العافية وأن تبقى المملكة العربية السعودية الشقيقة دار أمن وأمان ورخاء في ظل قيادتها الحكيمة ولشعبها الشقيق موصول الرفعة والرقي.