بعث ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية شكر إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصها:

«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

يطيب لي وأنا أغادر بلدي الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد مشاركتي ممثلا عن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في قمة المتابعة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في (الرياض) أن أعرب لشخصكم الكريم عن أسمى آيات الشكر ووافر الامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة وحسن وفادة عكست ما يربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات تاريخية راسخة وروابط أخوية تمتد إلى عقود طويلة.

وأؤكد أن مبادرة بلدكم الشقيق في استضافة هذه القمة الهامة بمشاركة واسعة رفيعة المستوى وفي ظل ظروف بالغة الدقة تمر بها منطقتنا أكدت المكانة المرموقة والدور المحوري اللذين تحظى بهما المملكة العربية السعودية الشقيقة في المنظومة الإقليمية والدولية، مثمنا عاليا الترتيبات الاستثنائية والجهود المشهودة في إعداد وتنظيم هذه القمة، آملا في أن تسهم القرارات والتوصيات الصادرة عنها في تحقيق السلام العادل والشامل في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الآثم على الأشقاء في الأراضي الفلسطينية واتساعه ليشمل الجمهورية اللبنانية الشقيقة والذي يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها.

وختاما أدعو المولى (عزّ وجلّ) أن يمتعكم بموفور الصحة وتمام العافية ويمدكم بعونه وتوفيقه لتواصلوا قيادة مسيرة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق على طريق الرفعة والتقدم والازدهار والإسهام بدوركم المشهود في خدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية.