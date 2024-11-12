بيروت - بولين فاضل

استهدفت غارة إسرائيلية مساء اليوم الاثنين منزلا في قرية تقع في منطقة عكار في شمال لبنان، كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية.



وقالت الوكالة إن "غارة معادية استهدفت منزلا في بلدة عين يعقوب" في محافظة عكار، وهي منطقة حرجية وجبلية نائية ذات غالبية من المسلمين السنة ومن المسيحيين.



وأكّد رئيس اتحاد بلديات المنطقة التي تتبع إليها القرية روني الحاج لـ"فرانس برس" أن الغارة استهدفت "منزلا من طابقين يقطنه نازحون"، مضيفا أن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المنطقة البعيدة أكثر من 100 كيلومتر عن حدود لبنان الجنوبية. وقال المسؤول المحليّ إن "عملية رفع الأنقاض لا تزال مستمرة".



وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية، إن الحصيلة الأولية غير الرسمية للغارة بلغت 28 بين شهيد وجريح من السوريين والمواطنين النازحين وأهالي البلدة.



وأفاد سكان قرية مجاورة عن سماع دويّ انفجار قوي وصوت سيارات الإسعاف.



وأظهر مقطع فيديو نشرته صفحة محليّة على موقع فيسبوك ما بدا أنه أضرار في أحد البيوت التي تكسّر زجاجها جراء الغارة.

كما شن الطيران الاسرائيلي غارة على بلدة قليلة في البقاع الشمالي.