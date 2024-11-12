أعلنت وزارة التعليم العالي عن الشروط العامة لضم الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة إلى البعثات الخارجية. وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنه يشترط على الطالب المتقدم أن يكون كويتي الجنسية ممن حصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها وألا يكون حاصلا على الإجازة الجامعية أو ما يعادلها.



وأضافت أن من شروط التقديم أن يكون المتقدم مستمرا وغير منقطع عن الدراسة عند تاريخ تقديم طلب الضم، وأن يلتزم بعدم تغيير التخصص حتى التخرج، مضيفة أن من شروط الضم للبعثة ان يكون في بداية الفصلين الأول والثاني للنظام الفصلي وبداية السنة الدراسية للنظام السنوي، على ألا يتم الضم في الفصل الصيفي.



وأوضحت أيضا أنه من الشروط أن يزود المكتب الثقافي والوزارة بخطته الدراسية التي توضح عدد الوحدات المطلوبة للتخرج وتوزيعها على الفصول أو السنوات الدراسية، مشيرة إلى أنه على المتقدم ألا يكون موظفا في أي جهة أو مجازا دراسيا أو مبعوثا من جهة أخرى، وعليه تزويد الوزارة بما يثبت ذلك.



وبينت أنه لا يجوز ضم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة بدءا من العام الجامعي 2024-2025 إلى بعثات الوزارة بتخصصات غير مدرجة بخطة بعثات العام الجامعي نفسه في الدول الدارس بها.



ودعت الوزارة الطلبة إلى تزويد المكتب الثقافي بالخطة الدراسية لتخصصه والالتزام بها وتحسب مدة البعثة وفقا للخطة الدراسية المعتمدة من قبل لجنة البعثات للتخصص بناء على توصية المكتب، على أن يتم خصم مدة الفصول الدراسية السابقة للطالب الملتحق في البعثات الداخلية (عدا مرحلة اللغة).