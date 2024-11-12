أعلن أمين مركز التطوير والتدريب المهني في رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية، علي الهاشمي، عن انطلاق الموسم التدريبي الأول للعام الأكاديمي 2025/2024، في مقر الرابطة بالشامية، وذلك بإشراف مركز القياس والتقويم بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2024.



وأعرب الهاشمي عن شكر الرابطة لمديرة مركز القياس والتقويم د.سلوى الظفيري لتعاونها البناء في دعم تطوير أعضاء هيئة التدريب، مشيرا إلى الإقبال الكبير على البرنامج، مع الاعتذار لمن لم يتمكن من التسجيل.



بدورها، أشادت رئيس قسم شؤون الهيئة التدريسية والتدريبية والتنمية المهنية بمركز القياس والتقويم نورة السويدان بجهود الرابطة في اختيار الدورات والمحاضرين بعناية، مؤكدة أن هذا التعاون يستكمل جهودا سابقة مثمرة بين الجهتين.



من جهتها، قالت مشرفة الدورات مي محمد الماجد ان البرنامج استقطب 280 مشاركا عبر عدة دورات متنوعة، منها:



- دورة مصمم برامج تدريبية معتمدة.



- دورة الاستدامة في التعليم.



- دورة أساليب وطرق التدريس.



- دورة الذكاءات المتعددة.



- دورة التدريب على الإسعافات الأولية للمدربين ChatGPT.



- دورة استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيق.



- دورة خطك دليل شخصيتك في التدريب.



- دورة مؤشرات السعادة الوظيفية.



- دورة فن صناعة الأفلام واستخدامها في التدريب.