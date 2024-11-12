بعد ايام من سلسلة حرائق قضت على مساحات واسعة من الاراضي الحراجية والزراعية، اعلنت السلطات في محافظة اللاذقية أمس انها تمكنت من اخماد 23 حريقا في يوم واحد، كان أكبرها في قرية الدبيقة ودوار بيت جديد التابعة لمنطقة القرداحة بريف المحافظة، حيث أتى على مساحة 35 دونما من الأراضي الزراعية والحراجية، جاء ذلك بالتوازي مع التحذيرات التي أطلقها مركز الأرصاد الجوية في اللاذقية من نشوب حرائق نتيجة سيطرة الرياح الشرقية الجافة على الساحل مجددا.



ونقل موقع «أثر» عن قائد فوج إطفاء اللاذقية المقدم مهند جعفر أن الحرائق الأخيرة توزعت على مناطق المحافظة الأربع في قرى كل من (الديرونة، القبارصية، وادي الشيخان، فديو، البيطار، جبل العرين، السرسكية، فدرة، الدروقيات، الشيخ حسامو، خافللي، بيت ياشوط، مليو ودوار بيت جديد).



وأشار جعفر إلى مشاركة فرق الإطفاء وكوادر الحراج في مديرية الزراعة والدفاع المدني في إخماد جميع الحرائق، مؤكدا أن شدة سرعة الرياح الشرقية وانخفاض نسبة الرطوبة تسببا في انتشار النيران.



بدوره، بين رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية المهندس جابر صقور لذات الموقع أن عدد الحرائق التي اندلعت منذ بداية العام الحالي بلغت 661 حريقا زراعيا و56 حريقا حراجيا، مشيرا إلى أن لجان حصر الأضرار الزراعية الناجمة عن الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الماضية مستمرة في عملها، ومن المفترض أن تنهي أعمالها قبيل تاريخ 20 الشهر الجاري.



تجدر الإشارة إلى أن محافظة اللاذقية شكلت خلال الأيام القليلة الماضية لجنة فرعية لحصر وتقييم الأضرار الزراعية والممتلكات الخاصة بالأهالي، الناجمة عن الحرائق التي اندلعت بريف المحافظة مع بداية الشهر الجاري.



وأثارت الحرائق الكثيرة تساؤلات حول اسبابها، وسط تقارير عن انها قد تكون مفتعلة، حيث أعلن محافظ اللاذقية خالد اباظة حينها انه تم الاشتباه بسيارتين واذاعة البحث عنهما. ولم تنشر المحافظة اي تحديث نتائج البحث أو الجهة التي تقف خلف الافتعال.