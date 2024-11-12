

بيروت - خلدون قواص



قال عضو تكتل «لبنان القوي» الخاص بـ «التيار الوطني الحر» النائب أسعد درغام لـ «الأنباء»: «هناك هيمنة إيرانية على لبنان تشي بأنه لا انتخاب رئيس للجمهورية قبل وقف إطلاق النار، وهذا ما ينبغي ان يكون حافزا لنا للإسراع في انتخاب رئيس أمس لا اليوم طبقا للدستور، لأن الرئيس هو المؤتمن على تطبيق الاتفاقيات الدولية وتوقيع أي تسوية أو اتفاق اذا ما حصل اتفاق مع العدو الإسرائيلي».



وردا على سؤال لـ «الأنباء» بعد زيارته مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان أمس في دار الفتوى بعائشة بكار، قال درغام: «موقف التيار الوطني الحر واضح بالنسبة إلى التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. لسنا مع التمديد بل مع استمرار عمل المؤسسات العسكرية بدلا من الفراغ، ولن نشارك في جلسة التمديد لقائد للجيش. أما اذا مدد له، فسنتعامل معه ونتعاون ونتواصل، لأن هذه المؤسسة الجامعة تعنينا كلبنانيين وتؤمن الأمن والأمان لنا».



وعن فتح مطار ثان، قال: «نطالب بفتح مطار آخر، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت من تعريض الطيران المدني للخطر. ولو كان لدينا مطار ثان في عكار أو في أي منطقة أخرى، لكنا حفظنا أمن المسافرين أكثر وسهلنا عليهم السفر، لأن المطار الثاني سيكون شريانا حيويا للبنان».



وكان درغام زار المفتي دريان موفدا من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ناقلا تحياته. وتم البحث في الشؤون الوطنية وخصوصا العدوان الإسرائيلي على لبنان والنزوح السوري واللبناني إلى منطقة عكار.