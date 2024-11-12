

القاهرة ـ ناهد إمام



بدأت أمس أعمال قمة مؤتمر ومعرض «الاستثمار العربي ـ الافريقي والتعاون الدولي» في دورته الـ 27 تحت شعار «روابط اقتصادية.. سياحة.. صناعة.. زراعة.. تنمية شاملة مستدامة»، بالهيئة المصرية للمعارض، وبحضور المستشار خميس البوزيدي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني ممثلا لجامعة الدول العربية، وشخصيات رفيعة المستوى ممثلي 35 دولة، والتي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسي، خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر 2024، برعاية مجلس الوزراء المصري وجامعة الدول العربية.



وعقد الافتتاح الرسمي لقمة مؤتمر ومعرض «الاستثمار العربي ـ الافريقي والتعاون الدولي» في القاهرة، على أن باقي فعاليات القمة والمعرض المصاحب لها اليوم الثلاثاء بمحافظة أسوان عاصمة الاقتصاد الافريقي.



وشهدت الجلسة الافتتاحية عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعمة للتعاون العربي المشترك وتأثيره على استدامة التنمية.



وفي كلمتها، قدمت د.هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس القمة الاستثمارية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي داعم المرأة، وعلى ما يؤكده في جميع المحافل الدولية أن دعم المرأة واجب وطني والتزام سياسي والتحية من قلب اتحاد المستثمرات العرب وكل لجانه التنسيقية والمنبثقة العربية والدولية.



وأشارت إلى أن الرئيس السيسي داعم المرأة سيدة الأعمال في جميع المحافل الدولية، من خلال كلمته في قمة تجمع «بريكس بلس» في قازان الروسية عندما أعلن عن دعمه لتحالف سيدات الأعمال مما يمثل دعم لجميع سيدات أعمال القطاع الخاص كشريك مهم في خطط التنمية المستدامة بالبلاد.



وقالت هدى يسي في كلمتها إنه لا يمكننا أن نأمل في التنمية المستدامة من دون الأمن والسلام والاستقرار، فهم جواز المرور لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة والمحفز الأساسي لها، في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات التي يمر بها العالم.



وأشارت إلى أن الفرصة حاليا متاحة وصالحة للاستثمار وإقامة الشراكات، في ظل إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي وإنشاء بنية تحتية قوية وإقامة مشروعات قومية وتنموية كبرى علي مستوي الجمهورية.



ووجهت الدعوة لضيوف القمة للاستثمار في القطاع الصناعي الذي يشهد الاهتمام الكبير من الرئيس السيسي للصناعة المصرية، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، كما يتولى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل العمل على انتهاج سياسة لحل مشاكل المصانع المتعثرة وعددها 12 ألفا، من خلال استثمار التواصل والتعاون المشترك.



ودعت إلى تفعيل التعاون الاقتصادي وإقامة الشراكات بين الدول العربية مع دول القارة الافريقية والتعاون الدولي والانفتاح على جميع دول العالم، لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه منطقتنا العربية، من خلال قمة الاستثمار على أرض الفراعنة محافظة أسوان.