

بيروت ـ أحمد منصور



العمل الإنساني والوطني عابر لكل الحواجز والمذاهب والطوائف، وكشفت الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان حجم وحقيقة التلاحم الوطني الذي تجلت أبهى صوره في العديد من المناطق اللبنانية، من خلال الاستقبال والتعامل والاهتمام واحتضان النازحين من أبناء الجنوب والضاحية والبقاع، وحتى في قلب المناطق التي كانت على خصومة مع البيئة السياسية للنازحين.



لا تخلو المناطق اللبنانية وأهلها، وأصحاب النوايا الطيبة، وكما يقول المثل الشائع «الدنيا لا تخلو من أهل الخير»، فقد جسد على أرض الواقع ابن حارة صيدا وابن الطائفة الأرمنية الذي يحمل السجل رقم واحد في حارة صيدا، م.سيروب كيزيريان هذه الروحية، في تحويل مشاريعه السياحية في بلدتي المجيدل وريمات (قضاء جزين) إلى مراكز إيواء للنازحين، حيث تستضيف أكثر من 250 شخصا في 20 وحدة سكنية مفروشة من دون أي مقابل «وفاء للبنان الذي استقبل الأرمن قبل إعلان دولة لبنان الكبير، فلبنان له دين علينا، وما من مشكلة اذا كنا أوفياء واستقبلنا اخوتنا النازحين من الجنوب»، كما قال كيزيريان.



وقد تجاوز كيزيريان كل الاعتبارات للوقوف إلى جانب شريحة من أبناء بلده، وقال لـ «الأنباء»: «لبنان وشعبه لم يقصرا أبدا مع الطائفة الأرمنية عبر التاريخ. فلبنان حضن جميع الأرمن. وما نقوم به اليوم هو نوع من رد الجميل. ونحن كنا استقبلنا منذ حوالي 40 سنة خلال فترة الاجتياح الإسرائيلي للبنان العام 1982، ما يقارب 300 مهجر من عين الحلوة. واستهدف وقتذاك العدو الإسرائيلي معقلنا وبيتنا ومعداتنا في جنسنايا شرق صيدا. ومنذ أنشأنا مشروع السيروبية، ونحن ندفع ضريبة عن انتمائنا الوطني».



وأضاف «الغاية الإنسانية هي أهداف عملنا قبل الغايات المادية. لذا قمنا في بلدة المجيدل وفي ريمات (قضاء جزين)، بمشاريع سياحية ما يقارب 20 وحدة سكنية من فلل وشاليهات وبانغالوز، وعند وقوع الحرب ونزوح أهلنا فتحنا أبوابها لهم مجانا للوقوف إلى جانبهم والتخفيف من معاناتهم».



وأكد كيزيريان تنظيم وضع النازحين في المركزين، وتشكيل لجان محلية للتعاطي مع الجهات الرسمية الأساسية.



وتابع «منذ اليوم الأول للحرب، منذ حوالي الأربعين يوما، قمنا بتأمين كل ما تحتاجه العائلات في مركزينا على نفقتنا الخاصة (...) انه عبء كبير علينا، خصوصا ان اشغالنا كلها متوقفة»، وأشار إلى انه «في هذا المجال تم التواصل مع الجهات الرسمية والمعنين لتأمين المستلزمات والحاجات للنازحين، وكان من أبرزهم وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الذي نشكره على ما قدمه من مساعدات، وكذلك رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر، بالإضافة إلى جهود ومساعدات من النائب هاني قبيسي والنائب السابق ابراهيم عازار، اذ ساهما في تحويل الموقعين إلى مركزي إيواء في محافظة لبنان الجنوبي».



وتوقف كيزيريان «عند بصمات دولة الكويت الراسخة في لبنان عبر التاريخ»، وقال «الحصة الكبيرة كانت في جنوب لبنان، حيث تم بناء مسجد في مشروع السيروبية في الستينات من القرن الماضي في منطقة درب السيم جنوب مدينة صيدا، على نفقة أحد أبناء الكويت الخيرين الراحل عبد اللطيف العثمان، وعلى مساحة 400 متر من أرض قدمها عمي الأكبر سيروب كيزيريان البالغ من العمر حاليا 93 سنة، وهو صاحب المشروع، وقد قصد الشيخ العثمان في دارته في بحمدون لبناء المسجد، فأعجب بشجاعته ورحب بمسعاه كرجل مسيحي يطلب المساعدة لبناء مسجد، وتم بناء المسجد على الطراز الكويتي، كما تم التنازل عن الأرض والمسجد لصالح دار الفتوى في عهد المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد».



وفيما تبدي العائلات النازحة ارتياحها لمكان إقامتها، على رغم من الجراح بفعل العدوان، تراها تحدثك عن إنسانية الرجل الذي فتح مشاريعه السياحية دون أي مقابل.



مختار كفرحتى (قضاء صيدا) علي حاموش، النازح في مشروع المجيدل مع عائلاته، ثمن «خطوة كيزيريان، الرجل المسيحي والوطني بكل معنى الكلمة دون أي اعتبارات»، ورأى «أن هذه العائلة لها سمعة كبيرة في عمل الخير في المنطقة، وليس غريبا عليها هذه المبادرة التي قام بها هذا المواطن اللبناني الجنوبي الأصيل الذي تربى على القيم والمبادئ الوطنية، وهي تجسدت اليوم بالمهندس سيروب الذي قدم لنا كل ما يملك».



وأكد حاموش «ان حاجات العائلات من ماء وكهرباء مؤمنة، ونعيش في شقق مفروشة»، وأشار إلى «جهود كبيرة يقوم بها كيزيريان مع الجهات الرسمية والجمعيات لتأمين المستلزمات اوالحاجات»، داعيا له ولعمه الذي يحمل اسمه بطول العمر، مبديا اعتزازه «بهذه الروح الوطنية التي يتميز بها كيزيريان، ابن الجنوب الذي لا يشعرنا اننا نازحين، والذي يقوم بتفقدنا مع عمه المتقدم بالسن باستمرار»، شاكرا لمجلس الجنوب مساعداته.



ولفت حسن حمدان من بلدة كفرفيلا (قضاء النبطية) الذي نزح مع أفراد عائلته ومجموعة من أقاربه، إلى انه ترك بلدته بعد التهديد بإخلاء مركز الأمن العام في جباع في إقليم التفاح، معتبرا «ان ما قام به الاستاذ سيروب لا يقدر بثمن، ليس على مستوى الجنوب، بل على مستوى لبنان»، لافتا إلى «ان جميع مقومات الحياة مؤمنة في المركز».



وشدد حمدان على «ان أصداء هذه الخطوة من الناحية الإيجابية تخيم على جميع العائلات النازحة التي تدعو له. وسيذكر التاريخ هذا الرجل لموقفه الوطني بدعم وتوجيه من عائلته الوطنية الحريصة»، معتبرا «ان الناس هي من ستتكلم عن هذا الرجل الذي وقف إلى جانبنا، ولم يسأل عن الوجاهة او الاعتبارات الأخرى».



وقال «لا ينقصنا الا ان تهدأ الحرب ونعود إلى بيوتنا ويتوقف الاجرام والقتل الإسرائيلي».



واعتبر حمدان «ان سيروب شخص يجمع بقلبه كل الطوائف والمذاهب، وهذا ما نحن نحن بحاجة اليه».



من جهته، قال حسين شريف ديب من بلدة رشكناني (قضاء صور) «نزحنا من بلدتنا إلى مشروع ريمات، الذي فيه عدة عائلات من قضاءي صور والنبطية، بعد خروجنا من البلدة بثيابنا فقط تحت قصف الطيران الاسرائيلي، فلجأنا إلى مشروع الاستاذ سيروب في ريمات بعد تواصلنا مع بعض الأصدقاء».



وأضاف «فوجئنا بهذه الخطوة الطيبة، وهذا الرجل الذي يحمل الحس الوطني ويطبقه بين أهله وأخوته. وقام بتأمين الطعام والشراب على نفقته الخاصة، وهذا عمل لا يقدر بثمن، خصوصا انه يحرص على متابعة اوضاعنا وحاجاتنا مع الجهات المعنية لتأمين المساعدات، بعد ان تم تحويل مشاريعه في المجيدل وريمات إلى مركزي إيواء».



وأشار ديب «إلى الحاجة الماسة إلى وسائل التدفئة، ونحن على ابواب فصل الشتاء والأجواء الباردة».