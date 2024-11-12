

أعلن الفنان أحمد حلمي تفاصيل أعماله المقبلة في السينما والمسرح، حيث يعيش انتعاشة فنية خلال الفترة المقبلة بعد غياب عن الشاشات فترة طويلة، وقال في تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»: «أحضر لفيلمين منهما فيلم سيتم عرضه في عيد الأضحى المبارك، وأتعاون مع هيئة الترفيه في مسرحية جديدة للعام الثالث على التوالي».



وقدم حلمي في «موسم الرياض» الماضي مسرحية «ميمو» وشاركه في بطولتها: هنا الزاهد، رحمة أحمد، حمدي المرغني، محمد رضوان، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، وكشف وقتها تفاصيل عودته إلى المسرح بعد غياب 23 عاما، قائلا: «المستشار تركي آل الشيخ، قال لي المسرحية عشرة أيام، أنا أعرف أن المسرحية خمسة أيام مثلا لكن عشرة إزاي؟ وقال لي «اسمع الكلام وهنعرض في المسرح الكبير»، أنا اترعبت وكنت خايف من مواجهة الجمهور وجها لوجه، أو ان الجمهور ميجيش أو يجي أول يوم وميجيش تاني يوم، وبعد العرض قال لي «شوفت قولتلك»، وطلعنا عملنا جولة السعودية وعرضنا حوالي 30 يوم في السعودية، وطلبت منه أعرض في مصر، وطبعا رحب جدا وبيطمن كل شوية أخبار الجمهور إيه».