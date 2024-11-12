

رغم انتهاء الفنانة هنا الزاهد من تصوير مسلسل «إقامة جبرية» منذ فترة، إلا أن الشركة المنتجة أجلت عرضه مرات عدة، وأخيرا أعلنت هنا عن عرض العمل خلال ديسمبر المقبل، ونشرت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص في «إنستغرام» صورة تجمعها مع الفنان محمد الشرنوبي، الذي يشاركها البطولة، وشوقت الجمهور للمسلسل بكلمة واحدة باللغة الإنجليزية، قائلة «Loading».



والمسلسل من بطولة: هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيف الشرف أحمد حاتم، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتؤدي هنا خلال الأحداث دور فتاة تعمل صيدلانية، وتعاني من اضطرابات نفسية.



يذكر أن هنا الزاهد تنتظر عرض فيلم «ري ستارت» بطولة تامر حسني، وعدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: عصام السقا ومحمد ثروت، وباسم سمرة، وميكا، وغيرهم، والفيلم تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.