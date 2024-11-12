عبدالعزيز الفضلي



في إطار تعزيز التواصل مع الميدان التربوي، أطلق وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي مبادرة لعقد سلسلة لقاءات وجلسات حوارية مع مديري ومديرات المراحل التعليمية كافة، في مدارس التعليم العام والتعليم الديني والتربية الخاصة والمدارس العربية بالتعليم الخاص.



ومن المقرر أن تنطلق هذه اللقاءات الأربعاء 13 الجاري مع مديرات مرحلة رياض الأطفال، على أن تعقبها في وقت يحدد لاحقا لقاءات متفرقة مع مديري ومديرات بقية المراحل التعليمية الأخرى.



وتهدف هذه الجلسات الحوارية المفتوحة إلى الاستماع للقضايا الهامة، وتلقي المقترحات والرؤى من الكوادر التربوية، بما يسهم في تحسين العملية التعليمية وتطويرها.