وكالات: قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إن العالم العربي والإسلامي غاضب تجاه ما يحدث في غزة، لافتا إلى أن المجتمع الدولي تقاعس عن وقف الحرب في غزة، مضيفا أن إسرائيل تريد تغيير الواقع على الأرض وتدمير حل الدولتين.وطالب وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة العربية الإسلامية في الرياض، بأهمية تسريع الاعتراف بدولة فلسطين، وألا نمنح المجتمع الدولي فرصة السماح لتبرير صمته عما يحدث في غزة.وذكر الأمير فيصل بن فرحان أن الموقف العربي الإسلامي يساعد في تهدئة التوترات في المنطقة، وأكد أن استمرار الحرب في غزة يعد إخفاقا للمجتمع الدولي كافة، وشدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة رفع القيود عن وصول المساعدات إلى غزة، لافتا في مؤتمر القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية إلى أن القمة تهدف إلى تهدئة التوترات في المنطقة، مشددا على أن قيام دولة فلسطين هو الحل للصراع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن القمة ناقشت التوصل لوقف النار وتنسيق التدابير لذلك.وأضاف، أن القمة تهدف إلى تهدئة التوترات في المنطقة، مشددا على ضرورة حل دائم يرسخ السلام في المنطقة، مؤكدا أن صدور موقف عربي وإسلامي موحد سيكون له الأثر للوصول إلى حل، لافتا إلى أن الأولوية في الوقت الراهن تكمن في وقف الحرب وإنهاء معاناة الفلسطينيين.وفي الشأن اللبناني أكد وزير الخارجية السعودي، ان اللجنة الوزارية ستبحث كيفية دعم لبنان وما يحتاج اليه للخروج من أزماته، وفي الوقت نفسه أكد ان اللجنة لن تتدخل في الشؤون السياسية للبنان.من جهته، أكد أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن هناك تعاونا عربيا إسلاميا أفريقيا من أجل خدمة قضية فلسطين، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني سوف ينجح في الحصول على حقه وحل الدولتين آت لا محالة.ووصف أبو الغيط في الوقت نفسه قرار القمة العربية ـ الإسلامية التحرك نحو تجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة بأنه تاريخي.