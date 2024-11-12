افادت وسائل اعلام اسرائيلية باصابة شخصين على الاقل بجروح طفيفة في حادث دهس.

وقالت صحيفة يديعوت احرونوت ان سيارة اخترقت حاجزا عسكريا قرب بيت لحم واصابت شخصين على الاقل.

من جهتها افادت هيئة البث الإسرائيلية بان منفذ عملية الدهس عند الحاجز العسكري قرب بيت لحم تمكن من الانسحاب.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى محيط بلدة الخضر قرب بيت لحم بعد وقوع العملية.

وقال الجيش الإسرائيلي، ان مركبة فلسطينية اخترقت حاجزا غرب بيت لحم والسائق نفذ عملية دهس ولاذ بالفرار، مضيفا انه تمت محاصرة مدينة بيت لحم عقب العملية.