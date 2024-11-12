بحفظ الله ورعايته، وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد حفظه الله والوفد الرسمي المرافق فجر اليوم إلى مطار (حيدر عليف الدولي) وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في القمة العالمية للعمل المناخي (كوب 29) المقامة بالعاصمة باكو في جمهورية أذربيجان الصديقة.

وكان في مقدمة استقبال سموه على أرض المطار نائب وزير العمل والحماية الاجتماعية في جمهورية أذربيجان فوسال ناصرلي وسفير جمهورية أذربيجان لدى دولة الكويت أميل كريموف والقائم بالأعمال بسفارتنا لدى جمهورية أذربيجان المستشار أحمد ظاهر الحربش.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.