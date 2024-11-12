انطلقت القمة العالمية للعمل المناخي في باكو عاصمة أذربيجان بمشاركة ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.

وقالت وكالة أنباء أذربيجان (أذرتاج)، إن رئيس أذربيجان إلهام علييف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رحبا بالحاضرين من رؤساء الدول والحكومات فضلا عن رؤساء الوفود المشاركة في القمة.

وستعقد القمة اليوم وغدا وهي الحدث الأعلى مستوى ضمن الدورة ال29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29).

ويهدف مؤتمر (كوب 29) الذي يستمر حتى 22 نوفمبر الحالي إلى تعزيز التعاون الدولي واتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف (اتفاق باريس للمناخ) مع ضمان توزيع عادل للموارد والفرص بين الدول المتقدمة والنامية.