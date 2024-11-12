دارين العلي

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمود بوشهري، قراراً وزارياً رقم (268) بشأن مواعيد تقديم طلبات النقل داخل الوزارة ينص على فتح استقبال طلبات النقل للموظفين داخل الوزارة من 2024/11/17 إلى 2024/12/25 على أن يتم استكمال إصدار قرارات النقل بداية عام 2025، بشرط أن يجرى تقييم الكفاءة السنوي للموظف قبل إصدار قرار نقله.

ونص القرار على انه على وكيل الوزارة وضع آلية تنظيم استقبال طلبات النقل للموظفين، واتباع ما سيتم إصداره من إجراءات تنظيمية بهذا الشأن .

وكان بوشهري قد اصدر امس قرارا بوقف النقل في قطاعي محطات القوى وشبكات التوزيع بالاضافة إلى قسم الأمن والسلامة في شبكات النقل الكهربائية فيما سمح القرار للموظفين بالانتقال داخل القطاع بناء على حاجة العمل.