أمير قطر يصدر أمراً بتعيين عبدالله بن محمد الخليفي رئيسا للديوان الأميري

أصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر امرا اميريا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء القطري.

ووفق وكالة الانباء القطرية قنا ، نص الأمر على تعيين كل من:



1. الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع .



2. بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة .



3. لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي.



4. منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزيرا للصحة العامة.



5. الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيرا للتجارة والصناعة.



6. الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيرا للمواصلات.

وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمرا أميريا بتعيين عبدالله بن محمد بن مبارك الخليفي رئيسا للديوان الأميري.

وأصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمرا بتعيين مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرا للدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية.