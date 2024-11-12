الحمدان: توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار وتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة للنجاح

نظمت عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت النسخة الأولى من ملتقى ومعرض "المواهب والابتكار الطلابي 2024" اليوم الثلاثاء، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال، بمشاركة 100 مشروع طلابي مبتكر وبالتعاون مع عدة جهات حكومية وأهلية.

وقال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.جاسم الحمدان، في كلمته خلال حفل الافتتاح، إن الملتقى والمعرض يبرزان إبداعات ومواهب الطلبة في مجالات الاستدامة ويجسدان رؤية الجامعة بتوفير بيئة محفزة للابداع والابتكار وتزويد الطلبة بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح المستدام.

وأشاد الحمدان بالمشاريع الطلابية المشاركة في مختلف المجالات العلمية والفنية والأدبية والاستثمارية، مؤكدا أن هذه المشاريع دليل على تفوقهم وتميزهم وأنهم قادرون على تحقيق المزيد من الإبداع.

وأضاف أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار في المستقبل وأن دعم الموهوبين والمبتكرين هو واجب وطني، معربا عن فخره بما حققه الطلبة من إنجازات تؤكد على جودة التعليم في الجامعة.

وثمن رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الداعمة وصولا إلى أعضاء اللجنة المنظمة والطلبة المشاركين مؤكدا أن جامعة الكويت حريصة على تعزيز وتطوير واحتضان مواهب الطلاب والطالبات وتعمل على توفير كل ما يحتاجونه لتحقيق طموحاتهم العلمية والعملية.

ويضم الملتقى الذسي يستمر يومين ورش عمل تدريبية ومحاضرات من رواد أعمال بارزين ومتخصصين في مجال التمكين والاستدامة والابتكار إلى جانب معرض للمواهب الكويتية الواعدة من طلبة جامعة الكويت.

ويشكل الملتقى جزءا من جهود الجامعة الرامية إلى تحقيق رؤية "كويت جديدة 2035" والتنمية المستدامة والتي تضع الشباب في صميم عملية التنمية وبناء جيل من المبتكرين ورواد الأعمال القادرين على قيادة مسيرة التنمية في الكويت.