دارين العلي

أعلن الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء في وزارة الكهرباء والماء بالتكليف فلاح المطيري، عن تمكن الوزارة من تحصيل 450 مليون دينار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، معتبرا ان المبلغ المالي الذي تم تحصيله خلال الفترة المذكورة قياسياً مقارنة بقيمة المبالغ المالية التي كان يتم تحصيلها خلال السنوات المالية الفائتة.

وأرجع المطيري، سبب تمكن قطاع خدمات العملاء من تحصيل هذه المديونية الضخمة خلال ستة أشهر فقط إلى استعانة القطاع بأحدث أساليب التكنولوجيا في تحصيل المدنوية من خلال توفير خدمات الدفع الالكترونية تسهيلا على العملاء الراغبين في سداد مستحقاتهم، مؤكدا ان تحصيل 450 مليون خلال نصف عام يؤكد الجهود المستمرة لتحسين الأداء المالي وتعزيز إيرادات الوزارة.