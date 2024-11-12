مريم بندق

قالت مصادر لـ " الأنباء" إن إعلان دفعة مرشحين للتوظيف سيتم غدا الأربعاء.



وأوضحت أن الدفعة تشمل المواطنين من حملة مختلف التخصصات والشهادات الدراسية وفقا لقواعد ولوائح الأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية.



وشددت على أن الهدف هو تطبيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع منتظري التوظيف.



هذا ، وذكرت مصادر أخرى لـ" الأنباء" ان ديوان الخدمة المدنية يبذل جهودا مضاعفة بهدف إعلان أكثر من دفعة للتوظيف مفضلة التأني قبل البت بالتأكيد، لافتة إلى أن الديوان يتولي الآن إدخال الاحتياجات المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية آليا بالنظم المتكاملة للديوان، بحيث يكون الإدخال مرتبطا بالعدد الذي تم اعتماده من قبل المجلس للجهة الحكومية، على مستوى المسميات الوظيفية المعتمدة، ووفقا للمجموعات الوظيفية المصنفة، وعدد الشواغر في الدرجات المالية المخصصة بالميزانية لكل جهة حكومية.



وكشفت المصادر عن أن الإجراءات التي تم إنجازها تضمنت مطابقة الفرص الوظيفية المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية مع التخصصات المقابلة لها لمنتظري التوظيف في الأنظمة الآلية .



وأضافت: بعد الانتهاء كليا من التدقيق على عملية المطابقة تتم مخاطبة قطاع نظم المعلومات لفتح صلاحية لها في إدارة الاختيار للمضي في إنجاز بقية الإجراءات المطلوبة.



وردا على سؤال حول إمكانية زيادة أو تغيير الاحتياجات في حالة الضرورة قبل الموعد المعتمد في أبريل المقبل، أجابت المصادر: لا يجوز التعديل على أعداد هذه الاحتياجات الوظيفية في ضوء عدد الشواغر بالدرجات المالية المخصصة بالميزانية لكل جهة إلا من خلال موافقة مجلس الخدمة المدنية الذي يطلع على رأي وزارة المالية والديوان.



وأحاطت المصادر المواطنين بأنه في حالة إبلاغهم بالترشيح لجهة حكومية معينة فإن عليهم مراجعة الجهة المرشحين عليها واستكمال جميع الإجراءات ومتطلبات إصدار قرارات التعيين خلال 30 يوم عمل من تاريخ إعلانهم بالترشيح وإلا سقط حقهم في الترشيح للجهة.

واختتمت المصادر قائلة: إذا أفادت الجهة الحكومية بأن تأخير التعيين يرجع لها فلن يسقط حق المرشح.