

القاهرة - هالة عمران



عقد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل اجتماعا مشتركا بشأن الجامعة العمالية، لبحث آليات تطوير الجامعة.



في مستهل الاجتماع، أكد د.أيمن عاشور اهتمام الوزارة بإعادة تأهيل الجامعة وتطوير أدائها والاستفادة من البنية التحتية والإمكانات التي تمتلكها، مشيرا إلى ضرورة تأهيل الجامعة بمستوى يؤهلها الى الانضمام الى منظومة التعليم التكنولوجي، والعمل على أن تواكب الجامعة التطورات الكبيرة في هذا المجال، ومطابقة القواعد والشروط التي تتم مراعاتها في إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة، والتي تضمن تنفيذ خطة الدولة من هذا الرافد المهم من التعليم بتقديم خريج متميز ومؤهل وحاصل على التدريب العملي اللازم للتعامل مع متطلبات سوق العمل خاصة في المجالات التكنولوجية الحديثة.



ولفت الوزير إلى استمرار العمل في خطة التوسع في التعليم التكنولوجي للوزارة، خاصة أنه جار العمل على إنشاء 14 جامعة جديدة، مع رؤية مستقبلية ليصل عدد الجامعات التكنولوجية إلى 28 جامعة، موضحا الترحيب بضم الجامعة العمالية بعد تطويرها لتكون إضافة متميزة لهذه المنظومة.



ولفت إلى ضرورة تطوير البرامج الدراسية المقدمة بالجامعة وتحديثها، وكذا متابعة التخصصات العلمية لتواكب أحدث المستجدات العالمية في مجالاتها، والعمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بالجامعة، لافتا الى التوجه لإعادة تقديم الجامعة بشكل جديد بالكامل يناسب تطورات التعليم وما استجد من برامج وتخصصات علمية حديثة، لضمان مستوى الخريجين وتأهيلهم.



من جانبه، أكد محمد جبران القيمة المهمة للجامعة العمالية، لافتا إلى أنها تمثل ثروة كبيرة بما تمتلكه من إمكانات تعليمية وتدريبية، مشيرا إلى أهمية العمل على استغلالها والاستفادة منها ومن دورها كإضافة مهمة لسوق العمل لتأهيل الخريجين ليكونوا متميزين ومؤهلين.



وأكد وزير العمل اهتمام وزارة العمل بالتعاون مع التعليم العالي، لوضع رؤية شاملة لتطوير الجامعة بفروعها المختلفة، وتشغيل الفروع المؤهلة بشكل أولي، لافتا إلى دورها كجامعة متخصصة غير هادفة للربح في تقديم خريج متميز في العديد من التخصصات المهمة بسوق العمل.



وبحث اللقاء تشكيل لجنة للوقوف على مستوى الجامعة بفروعها المختلفة وتقييمها، ومتابعة ما تم من قبل من إجراءات، وبحث المعايير الخاصة بالمناهج الدراسية وربطها بسوق العمل، وضمان الجودة في الخدمة التعليمية، ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات والمعامل، والتدريب العملي، وتأكيد جودة مستوى الخريجين.



وناقش الجانبان سبل التحضير لعقد بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التعليم العالي ووزارة العمل بشأن عملية تطوير الجامعة.



وعلى جانب آخر، بحث الوزيران التنسيق في الجامعة التكنولوجية المملوكة لاتحاد نقابات عمال مصر بمنطقة الطوب الرملي بمدينة نصر، كجامعة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في البرامج المستجدة في مختلف المجالات التكنولوجية بسوق العمل، وفي هذا الشأن أوضح جبران حرص وزارة العمل على أن تقدم الجامعة مستوى أكاديميا يحقق منافسة للخريجين في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا الى توقيع الجامعة بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.