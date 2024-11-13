

القاهرة - ناهد إمام



تترقب هيئة قناة السويس انتهاء مصنع مصر للقاطرات بترسانة جنوب البحر الأحمر، من أعمال بناء القاطرات الجديدة التي يتم بناؤها لصالح هيئة قناة السويس، في الوقت الذي يبدأ فيه بناء خط إنتاج القاطرات البحرية من طراز «Rastar 3200-W» بقوة شد 90 طنا.



وتعمل الشركة على بناء 10 قاطرات بحرية تحمل اسم «عزم»، حيث بدأ العمل الفعلي لبناء 6 قاطرات على التوازي بالمصنع في سفاجا، ومن المقرر بدء العمل لبناء 4 قاطرات بالتعاون مع ترسانة بورسعيد البحرية التابعة للهيئة.



وأعلنت الشركة أواخر يونيو الماضي انتهاء أعمال بناء بدن القاطرة «عزم 1»، وقرب انتهاء أعمال بناء بدن القاطرة الثانية «عزم 2» والتي بلغت نسبة إنجازه 85% ومن المقرر تدشين القاطرتين في شهر ديسمبر المقبل، فيما وصلت نسبة إنجاز بدن القاطرتين «عزم 3» و«عزم 4» إلى 30%، و20% على التوالي، ويجري العمل على تصنيع خطوط المواسير وأعمال التشطيبات الداخلية طبقا للرسومات الهندسية المعدة، حيث تمتاز القاطرات الجديدة بتصميمها الفريد بالتعاون مع مكتب التصميم العالمي روبرت آلان أكبر مكاتب التصميم العالمية في مجال بناء القاطرات، ويتيح مزايا متعددة تضمن لها تحقيق أعلى قدر من المرونة خلال مناورات الحركة والإبحار وتحقيق قوة شد كبيرة قدرها 90 طنا.