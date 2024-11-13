

القاهرة - محمد سامي



واصل منتخب مصر الأول تدريباته في المعسكر المغلق المقام على ملعب الدفاع الجوي، استعدادا لخوض مباراتي الرأس الأخضر الجمعة المقبل خارج مصر وبوتسوانا في القاهرة 19 الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، وقد اكتملت صفوف المنتخب أمس بانضمام عمر مرموش نجم فرنكفورت الألماني إلى المعسكر.



وضمن منتخب «الفراعنة» تأهله للبطولة رسميا قبل جولتي الختام متصدرا مجموعته برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية.



هذا، واستقر المدير الفني للمنتخب حسام حسن على الدفع بالحارس محمد عواد أمام الرأس الأخضر على أن يدفع بمصطفى شوبير أمام بوتسوانا بعد قرار إراحة الحارس الكبير محمد الشناوي.



وسيخوض منتخب مصر مباراة الرأس الأخضر بتشكيل اضطراري في ظل الغيابات التي يعانيها «الفراعنة» سواء بسبب الإصابات أو الإيقاف أو الراحة.



ويفكر حسن جديا في الدفع بحسام عبدالمجيد وأحمد رمضان بيكام في الدفاع بجوار حمدي فتحي، وعمر كمال عبد الواحد ومحمد حمدي في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر، على أن يشارك نبيل عماد دونغا في الوسط ومعه إبراهيم عادل ومصطفى فتحي وطاهر محمد طاهر، بينما سيقود عمر مرموش ومصطفى محمد خط الهجوم.



إلى ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إجراء قرعة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى، حيث ستتم القرعة في 5 ديسمبر في مدينة ميامي الأميركية بمشاركة مندوبي جميع الأندية ومنها الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا.



إلى ذلك، يشارك المدير الإداري للفريق الأول في الأهلي سمير عدلي في الاجتماع التنسيقي لـ «فيفا» المقرر اليوم الأربعاء في الدوحة والخاص بمباراتي نصف نهائي ونهائي بطولة كأس القارات ‏‏«إنتركونتيننتال».‏



وكان الأهلي قد توج بكأس «أفريقيا -آسيا - المحيط الهادئ» بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثة ‏أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة، ومن المقرر أن يلعب مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس على كأس التحدي على أن يتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد في نهائي البطولة.



إلى ذلك، افتتح منتخب مصر للناشئين مشاركته في بطولة شمال أفريقيا تحت 17 عاما التي تضم معه 4 منتخبات هي الجزائر وتونس وليبيا ومصر والمغرب، بهزيمة ثقيلة أمام نظيره المغربي 1-5 في الجولة الأولى للبطولة المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين.



وسيلعب ناشئو الفراعنة ضد الجزائر غدا الخميس في الجولة الثانية، ثم تونس في 20 نوفمبر وأخيرا ليبيا في 23 منه.