

مبارك الخالدي



يختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية غدا ضمن الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، وذلك لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات الأردن والعراق وسلطنة عُمان وفلسطين.



وسيجري «الأزرق» تدريبه الأخير على ستاد جابر الدولي ملعب المباراة المرتقبة. ومن المقرر أن يضع الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الأرجنتيني خوان بيتزي وفريقه المساعد خطة اللعب المطلوب تنفيذها أمام المنتخب الكوري الجنوبي، وفق العناصر المتاحة من اللاعبين.



وقد استعان المدرب بيتزي بعناصر متنوعة من أصحاب الخبرة بتواجد الحارس خالد الرشيدي والمدافع خالد إبراهيم وسلطان العنزي وسامي الصانع ولاعبي الحيوية والشباب معاذ الاصيمع ومحمد دحام ويوسف ماجد، فيما سيغيب عن المباراة أحمد الظفيري لتراكم البطاقات الصفراء. وتركزت الحصة التدريبية الأخيرة للأزرق على التنظيم الدفاعي وإيقاف مفاتيح اللعب للمنتخب المنافس الذي يتميز بالسرعة والتنوع في طلعاته الهجومية من الأطراف والعمق.



الاجتماع الفني والمؤتمر الصحافي



وفي شأن متصل، يعقد اليوم في قاعة الاجتماعات في ستاد جابر الدولي الاجتماع الفني الخاص للمباراة، يعقبه المؤتمر الصحافي للمدربين بيتزي وهونج ميونج بو يرافقهما لاعب من كل منتخب للحديث عن تحضيراتهما وحظوظهما في المباراة.



محمود ينضم إلى الجهاز الإداري



إلى ذلك، قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم تعيين الإداري المخضرم علي محمود عضوا في الجهاز الإداري للأزرق، حيث يتمتع محمود بخبرة إدارية طويلة مع المنتخب في سنوات عمله الماضية، إذ من المتوقع أن يشكل قرار انضمامه مجددا الى الأزرق إضافة إدارية مميزة.



ستاد جابر في أبهى صورة



وفي جانب آخر، أظهرت الصور الأخيرة لملعب المباراة ستاد جابر الدولي في أبهى صورة بعد إجراء عدد من التحسينات والإضافات، وأهمها زراعة النجيل الصناعي (العشب) بدلا من المضمار، ما أضفى ناحية جمالية على الستاد، إضافة إلى تجهيز بوابات الدخول بأحدث النظم الآلية والإلكترونية ومواقف السيارات بشكل بدت حديث وأنيق، ما يشير إلى التدفق المرن والانسيابي للحضور الجماهيري.



الأولمبي إلى الدوحة



‏من جهة أخرى، تغادر بعثة منتخبنا الأولمبي اليوم البلاد متجهة إلى الدوحة لإقامة معسكر يمتد حتى 27 الجاري، حيث سيخوض «الأولمبي» خلال معسكره مباراتين وديتين أمام نظيرة القطري يومي 15 و19 الجاري ضمن برنامج الإعداد الخاص بالمنتخب لتصفيات كأس آسيا التي ستنطلق في سبتمبر 2025.