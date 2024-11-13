

ناصر العنزي



تداعت روابط مشجعي الأندية إلى مؤازرة منتخبنا الوطني لكرة القدم في مباراتيه المقبلتين مع كوريا الجنوبية غدا والأردن الثلاثاء المقبل ضمن تصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم، وستكون البداية في مواجهة الغد التي يدخل بها منتخبنا الوطني مهمة ليست بالسهلة أمام المنتخب الكوري الجنوبي أحد أقوى المنتخبات في القارة الآسيوية والممثل الدائم لها في المونديال. وقد سجل جمهورنا الوفي مواقف مشرفة في مؤازرة «الأزرق» في المباريات التي يستضيفها على أرضه وآخرها أمام منتخب العراق والتي أقيمت في الجولة الثالثة من التصفيات على ستاد جابر الدولي وشهدت حضورا ملأ المدرجات على آخرها.



ورسالتنا إلى الجماهير الوفية وهي ان لاعبينا بحاجة إلى جهودكم وانتم دائما عند حسن الظن بكم.



من جانب آخر، كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مقيم الحكام الآسيوي حكمنا الدولي السابق سعد كميل بتقييم حكام مباراة البحرين والصين التي ستقام غدا في العاصمة البحرينية المنامة.