

تعاقد رين صاحب المركز الثالث عشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم، مع المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي حتى عام 2026.



وسيحل سامباولي (64 عاما) خلفا لجوليان ستيفان الذي استبعد الخميس الماضي بعد سلسلة من النتائج السلبية.



وكان الأرجنتيني، الذي سبق أن درب مرسيليا الفرنسي وإشبيلية الإسباني والمنتخبين التشيلي والأرجنتيني، قد حضر خسارة فريقه المستقبلي أمام تولوز بهدفين من دون رد في الملعب، ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري.



سامباولي، المعروف بأسلوبه الصارم والمفضل للعب الاستعراضي الذي يتطلب مجهودا بدنيا عاليا، سيكون عليه إعادة الفريق إلى المسار الصحيح بعد فشله في التأهل الأوروبي لأول مرة منذ سبع سنوات الموسم الماضي.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للنادي، أرنو بويي، في بيان رسمي أعلن فيه قدوم المدرب، «نحن جميعا سعداء بانضمام خورخي إلينا لأنه مدرب ذو شهرة عالمية بفضل احترافيته وإنسانيته. لديه ارتباط قوي بلاعبيه وزملائه، إنه شخص مخلص وملتزم. نحن بحاجة إلى طاقته التحفيزية ليمضي النادي قدما ويواجه المنافسة بعزيمة».