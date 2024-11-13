

حقق رماة وراميات منتخبنا الوطني نتائج لافتة في بطولة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد السنوية للرماية والبطولة العربية لأسلحة الخرطوش، والمتواصلتين حاليا بمجمع ميادين صباح الأحمد الأولمبي للرماية بمشاركة 15 دولة خليجية وعربية.



ففي البطولة العربية تمكن ناصر المقلد من التتويج بذهبية منافسات (تراب) لفردي الرجال متقدما على عبدالرحمن الفيحان الذي نال الفضية، بينما نال البرونزية العماني حسين الشحومي. كما تمكن رماة منتخبنا المكون من ناصر المقلد وطلال الرشيدي وعبدالرحمن الفيحان، من احراز الذهبية للمسابقة نفسها للفرق، فيما فاز منتخب عمان الذي مثله الرماة حسين الشحومي وبطي الشبلي وسعود الخاطري بالفضية، ونال البرونزية المنتخب قطري المكون من محمد الرميحي وراشد العذبة وعلي العذبة.



وفي منافسات السيدات لرماية (تراب) للفردي، تمكنت سارة الحوال من التتويج بالذهبية مواصلة تألق الكويت في البطولة، فيما نالت البحرينية مروة بوعركي ومواطنتها مريم السليطي المركزين الثاني والثالث على التوالي، بينما نالت سيدات البحرين الميدالية الذهبية الأولى لبلادهن بالبطولة بعد فوز مريم السليطي ومروة بوعركي وفاطمة نصرالله بالمركز الأول لمنافسات رماية (تراب) للفرق وجاء منتخبنا المكون من ساره الحوال وشهد الحوال وريم الزمانان ثانيا في حين اقتنصت راميات قطر وهن ميثة البنعلي وخلود الخلف وآمنة العبدالله المركز الثالث.



أما في بطولة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، والتي خصصت للرماة الكويتيين ولمنافسات الفردي فقط، فأسفرت عن فوز عبدالرحمن الفيحان بالميدالية الذهبية في رماية (تراب)، فيما نال الفضية عبدالعزيز الديحاني وخالد المضف البرونزية، وفي المسابقة نفسها لفئة السيدات، توجت سارة الحوال بالذهبية بينما نالت شهد الحوال الفضية وريم الزمانان البرونزية.



وفاز حمد النمشان بذهبية مسابقة رماية (المسدس ضغط هواء 10 متر) لفئة الرجال، ونال علي المطيري الفضية وسعد العجمي البرونزية، كما أحرزت غزلان علي ذهبية المسابقة نفسها للسيدات ونالت عذاري البلوشي الفضية وإسراء بهمن البرونزية.



وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية ورئيس الشرف لنادي الرماية الكويتي الشيخ سلمان الحمود، ان البطولتين تشهدان مشاركة مميزة من أهم أبطال الكويت والدول الخليجية والعربية، ما أسهم بقوة المنافسات، مشيدا بالإنجازات الكبيرة لرماة الكويت والخليج في هذا التجمع الرياضي العربي الكبير.



وأضاف ان نجاح بطولتي سمو ولي العهد والعربية يكمن بهذه المشاركة الكبيرة والأرقام المميزة التي حققها الرماة العرب بالمسابقات حتى الآن، منوها بالتنظيم الرائع للجنة المنظمة وبدعم الهيئة العامة للرياضة وجميع جهات الدولة للبطولة الغالية.



من جانبه، أشار أمين سر نادي الرماية الكويتي عبيد العصيمي، إلى أن إحراز رماة الكويت خمس ميداليات (ثلاث ذهبيات وفضيتين) في البطولة العربية وتسجيلهم أرقاما مميزة في بطولة سمو ولي العهد يعدان إنجازا لافتا واستمرارا لتألق رماة الكويت محليا وخارجيا.



بدورها، أعربت الرامية غزلان علي، عن سعادتها بتحقيقها ذهبية مسابقة رماية المسدس ضمن بطولة سمو ولي العهد، والتي اتسمت بالقوة والمنافسة العالية، مشيرة إلى أن هذا الفوز سيمثل دافعا لها لتحقيق المزيد من الانتصارات في الاستحقاقات الرياضية المقبلة.