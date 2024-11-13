الدوحة ـ فريد عبدالباقي



واصل المنتخب القطري مساء أمس استعداداته لخوض المباراة المرتقبة أمام منتخب أوزبكستان المقررة غدا على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك بعد حصول الفريق على فترة راحة قصيرة دامت 24 ساعة فقط، منحها المدرب الإسباني بارتولومي ماركيز للاعبيه لالتقاط الأنفاس.



في المقابل، وصلت بعثة المنتخب الأوزبكي الأول إلى الدوحة، تمهيدا لخوض المباراة وقد حظت باستقبال حافل لدى وصولها إلى مطار حمد الدولي من قبل الجالية الأوزبكية المقيمة في قطر.



وتعد مباراة الغد نقطة فارقة بالنسبة لمنتخب قطر، الذي يسعى إلى الحصول على النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في ترتيب المجموعة، التي يتصدرها المنتخب الإيراني برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف عن أوزبكستان، حيث انتصار «العنابي» في المباراة سيمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل خوض اللقاء التالي أمام المنتخب الإماراتي في أبوظبي، ما يعزز من حظوظه في التأهل إلى مونديال 2026.



وفي سياق آخر، تم تعيين مقيم الحكام القطري عبدالله البلوشي لمباراة منتخب سلطنة عمان ونظيره الفلسطيني المقررة غدا، ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي ستقام على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في عمان، بالإضافة إلى ذلك، سيشارك كل من عبدالله العذبة وزاهي الشمري في تحكيم الفيديو لمباراة البحرين والصين، التي ستقام على ستاد البحرين الوطني في نفس اليوم ضمن المجموعة الثالثة.



من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن آلية التأهل إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة بعد أن قرر «فيفا» إسناد استضافة البطولة لقطر في النسخ الخمس القادمة من 2025 حتى 2029، ووفقا لهذا القرار، سيتم تأهل فريق تاسع (أفضل منتخب يحتل المركز الثالث) من قارة آسيا إلى المونديال في حال حصول قطر على أحد المراكز الثمانية الأولى في بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما.



وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه سيتم تنظيم تصفيات ونهائيات كأس آسيا تحت 17 عاما سنويا، حيث ستقام النسخة القادمة من البطولة في الفترة من 14 إلى 31 مايو 2026، بينما ستجرى التصفيات في الفترة من 22 إلى 30 نوفمبر 2025.