عبدالكريم العبدالله



دشن وزير الصحة د.أحمد العوضي النظام الإلكتروني لترصد حالات الأمراض التنفسية EMFLU.2 ضمن قطاع الصحة العامة في الوزارة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز الإجراءات الوقائية، ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة للسيطرة على الأمراض التنفسية، وضمان الاستعداد الكامل لأي تحديات صحية.



وأكد الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.المنذر الحساوي أن المنصة تهدف إلى جمع ومشاركة المعلومات حول انتشار وشدة وتأثير الأمراض التنفسية في مواقع خافرة، مما يسهم في بناء صورة شاملة عن الوضع الوبائي في دولة الكويت. وأفاد بأنه تم تشغيل النظام في 12 مركزا للترصد موزعة على مناطق مختلفة في البلاد، حيث تم تخصيص مركز للرعاية الأولية في كل محافظة أو منطقة صحية لرصد حالات العدوى التنفسية الحادة. بالإضافة إلى متابعة حالات العدوى التنفسية الحادة والشديدة في المستشفيات العامة، لتعزيز كفاءة الاستجابة الصحية والحد من انتشار الأمراض التنفسية.