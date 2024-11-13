بحث وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية في جمهورية تركيا الصديقة د.هالوك جورجون سبل تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والتجهيزات العسكرية.



وقال الحرس الوطني في بيان صحافي أمس إن الفريق الركن الرفاعي استقبل د.جورجون والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد ونقل إليهم تحيات نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح.



وأشار الفريق الركن م.الرفاعي، إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة مجالات الصناعات الدفاعية والتجهيزات العسكرية واستعراض أحدث التقنيات الدفاعية التي يقدمها الجانب التركي.