أسامة أبوالسعود



أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي اهتمام الكويت قيادة وشعبا بحفظ القرآن الكريم ومساندة حفظة كتاب الله ودعمهم وتشجيعهم وتكريمهم. وقال الوزير الوسمي في تصريح صحافي إنه سيتشرف اليوم الأربعاء ممثلا عن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في افتتاح حفل جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في دورتها الـ13.



وأضاف أن الرعاية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم دليل على الاهتمام الرسمي من القيادة العليا بالقرآن الكريم وحفظته تماشيا مع استراتيجية وزارة الأوقاف وأهدافها بالسعي الدائم للريادة في خدمة القرآن الكريم والتميز في رعاية أهله وحفظته.



وأشاد بدور اللجان التي تواصل السعي للانتهاء من كل الاستعدادات لتنظيم جائزة الكويت الدولية عبر إقامة الفعاليات والأنشطة المصاحبة للجائزة، داعيا جميع اللجان إلى مواصلة العمل وبذل الجهد للاستمرار في التميز بتنظيم هذه الجائزة التي يتسابق جميع حفاظ القرآن الكريم من مختلف الدول ومن جميع القارات للمشاركة فيها.



من جانب آخر، أطلقت وزارة الأوقاف خدمة إلكترونية جديدة ‎بتسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج لسنة 1446هـ عبر تطبيق «سهل» وهي خدمة تقدم لأول مرة من وزارة الأوقاف فيما يخص حج بيت الله الحرام.



وتتيح الخدمة الجديدة للراغبين في أداء مناسك الحج التسجيل لأنفسهم ومرافقيهم عبر التطبيق.



وعلمت «الأنباء» ان ما يقارب 25 ألف مواطن ومواطنة سجلوا عبر منصة وزارة الأوقاف للحج هذا العام.



ووفقا لوزارة الأوقاف، فإن باب التسجيل مستمر حتى الساعة 12 ظهر الأحد القادم 17 نوفمبر وسيغلق إلكترونيا.







