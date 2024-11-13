بشرى شعبان



كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف د.خالد العجمي في تصريح لـ«الأنباء»، عن أن الوزارة شكلت لجنة تعمل على حصر أعداد الموظفين الذين سيعملون خلال الدوام المسائي الذي ستطبقه الوزارة في 5 يناير المقبل، وسيتم توزيعهم على الإدارات التي تحتاج الى تطبيق الدوام.



وأضاف العجمي أنه تم اختيار الإدارات ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، وهي: إدارة الرعاية الأسرية، قسم الصالات في إدارة تنمية المجتمع، أقسام الحدائق والنوادي، إدارة الخدمات العامة، دور الرعاية، والتي يداوم موظفوها على فترتين أو 24 ساعة، موضحا أنه اعتمد الدوام المسائي وفقا لشروط ديوان الخدمة التي حددت آلية وإجراءات وساعات العمل المسائي.