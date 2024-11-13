حصلت الجامعة الأمريكية في الكويت AUK على إعادة الاعتماد من جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال AACSB لكلية الإدارة والاقتصاد CBE، مما يؤكد من جديد التزام الكلية المستمر بالحفاظ على أعلى معايير التميز في تعليم إدارة الأعمال، ويسلط الضوء على تفاني الجامعة الأمريكية في الكويت اللامتناهي لتقديم منهج دراسي يلبي المعايير العالمية الصارمة التي وضعتها AACSB.



وتقديرا لتفاني الجامعة الأمريكية في الكويت في التميز الأكاديمي والتطوير المستمر، شاركت رئيسة الجامعة الأمريكية د.روضة عواد رؤيتها حول أهمية إعادة اعتماد AACSB، قائلة: أثبتت الجامعة الأمريكية في الكويت مرة أخرى التزامها بالتميز من خلال إعادة اعتماد AACSB، مما يثبت ليس فقط قدرتها على تحقيق معايير عالية ولكن أيضا الاستمرارية في تقديم تعليم عالي المستوى لطلابنا، كما هو الحال مع جميع الاعتمادات التي حصلنا عليها، كما يعكس هذا الإنجاز المشاركة الحيوية لمجتمع الجامعة الأمريكية في الكويت وأصحاب المصلحة الخارجيين لدينا، وأتقدم بالتهاني القلبية لجميع المشاركين، وستكون إعادة الاعتماد هذه بمثابة إطار قوي للتطوير المستمر لكلية الإدارة والاقتصاد لدينا، ودمجها بشكل أكبر في نسيج مجتمعنا المحلي والإقليمي.



وAACSB جمعية عالمية غير ربحية، تربط المعلمين والطلبة ورجال الأعمال لتحقيق هدف مشترك، وهو إنشاء الجيل القادم من القادة العظماء، مرادفا لأعلى معايير التميز منذ عام 1916، وتوفر AACSB ضمان الجودة وذكاء تعليم الأعمال وخدمات التعلم والتطوير لأكثر من 1900 من المنظمات الأعضاء وأكثر من 1000 كلية إدارة أعمال معتمدة في جميع أنحاء العالم وعمليات اعتماد AACSB حاصلة على شهادة ISO 9001:2015.



وتظل الجامعة الأمريكية في الكويت ملتزمة بتحدي الحدود وتطوير برامجها لكلبة الأعمال بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية واحتياجات مجتمع الأعمال، وستواصل الكلية البناء على نقاط قوتها مع دمج الممارسات المبتكرة التي ستساعد في تشكيل الجيل القادم من قادة ورجال الأعمال.